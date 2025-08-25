Інтерфакс-Україна
Телеком
18:37 25.08.2025

Мережа "Алло" відкрила перший монобрендовий магазин Roborock

Фото: https://www.facebook.com/mykola.astapov

Техноритейлер "Алло" відкрив перший в Україні офіційний шоурум бренду побутової техніки Roborock, повідомив директор з розвитку та управління форматами "Алло" Микола Астапов.

Roborock - всесвітній лідер у категорії пилососів, який вдало інтегрував ШІ у свої гаджети.

"Штучний інтелект ввірвався в наше життя слідом за великою кількістю розумних гаджетів. Ми працюємо на дуже цікавому ринку, де з кожним днем девайси стають більш "розумнішими", допомагаючи користувачам у повсякденні. Зустрічайте перший офіційний Shop-in-Shop Roborock у Дніпрі, на базі флагманського магазину "Алло Мах" у Мост-Сіті!" - написав Астапов у Facebook.

За даними Української ради торгових центрів, шоурум Roborock має власну вивіску, а також вхід всередині ТРК, у середині розміщено демонстраційний майданчик довжиною 3 м та спеціальні покриття, щоб клієнти могли протестувати пилососи бренду.

"Алло" є офіційним ексклюзивним дистриб’ютором бренду Roborock в Україні від початку 2025 року.

За даними сайту, у серпні 2025 року мережа налічує 286 магазинів у 118 містах України.

ТОВ "Алло" створено в 1998 році. За даними ресурсу Opendatabot, учасниками ТОВ є ПП "Дніпроінвест 2016" (95,19%), Дмитро Деревицький (3,6%), Максим Раскін (1,21%). Кінцевим бенефіціаром вказано Деревицького. Дохід за підсумками 2024 року 10 млрд 585,6 млн грн, що на 38% більше ніж у 2023, чистий прибуток склав 27 млн 133 тис.грн, що на 31,6% більше, ніж у 2023.

Теги: #відкриття #алло #roborock

