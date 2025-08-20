Інтерфакс-Україна
Телеком
18:03 20.08.2025

Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

1 хв читати
Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сервіс електронної черги в ТЦК та СП, що з травня 2024 року працював в тестовому режимі, переходить на режим постійної роботи – Кабінет міністрів остаточно унормував його використання.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу.

"Сьогодні уряд за ініціативи Міністерства оборони остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП. Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні", - написав він у телеграм-каналі.

Шмигаль зазначив, що використання сервісу електронної черги у ТЦК та СП дозволить прибрати живі черги, посилити безпеку, пришвидшити процедури прийому громадян.

"Одночасно працюємо над переведенням в "цифру" якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", - додав Шмигаль.

Теги: #тцк #електронна #черга #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:45 20.08.2025
Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

13:59 19.08.2025
Денис Шмигаль: Готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК

Денис Шмигаль: Готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК

09:22 19.08.2025
Шмигаль обговорив з послом Японії розширення співпраці

Шмигаль обговорив з послом Японії розширення співпраці

18:44 18.08.2025
Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом

Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом

18:30 18.08.2025
Шмигаль про проєкт Програми дій Уряду: від 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

Шмигаль про проєкт Програми дій Уряду: від 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

18:18 18.08.2025
На збірному пункті у Києві мобілізований порізав собі руки та шию

На збірному пункті у Києві мобілізований порізав собі руки та шию

15:48 18.08.2025
Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

15:25 18.08.2025
Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

13:48 18.08.2025
Шмигаль обговорив зі словацьким колегою 14-й пакет нелетальної допомоги

Шмигаль обговорив зі словацьким колегою 14-й пакет нелетальної допомоги

15:06 17.08.2025
На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

"Нова пошта" розмістила облігації серії "H" на 1 млрд грн

"Укрпошта" закриває відділення у Костянтинівці

monobank почав розвивати мережу власних терміналів поповнення

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі

"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

NovaPay з жовтня змінить СЕО

Ключовим пріоритетом Мін’юсту є цифровізація послуг - Галущенко

Мінцифри планує впровадити "Дія.Офіс", "ЦНАП 2.0" та електронний суд – проєкт програми дій уряду

"Дія" призупинить низку сервісів через оновлення реєстрів Мін'юсту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА