Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сервіс електронної черги в ТЦК та СП, що з травня 2024 року працював в тестовому режимі, переходить на режим постійної роботи – Кабінет міністрів остаточно унормував його використання.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу.

"Сьогодні уряд за ініціативи Міністерства оборони остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП. Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Тепер вона стає постійним важливим сервісом, яким можуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні рідні", - написав він у телеграм-каналі.

Шмигаль зазначив, що використання сервісу електронної черги у ТЦК та СП дозволить прибрати живі черги, посилити безпеку, пришвидшити процедури прийому громадян.

"Одночасно працюємо над переведенням в "цифру" якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", - додав Шмигаль.