12:58 19.08.2025

"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

В Україні запрацювала перша державна послуга, що використовує штучний інтелект (ШІ) для автоматичної попередньої перевірки документів, її запроваджено для оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл", повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

У міністерстві зазначили, що "єДозвіл" — це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання та внесення змін до дозволів і ліцензій. Коли підприємець подає заяву на порталі "Дія", "єДозвіл" працює "за лаштунками": перевіряє документи, допомагає державним експертам ухвалювати рішення і повертає інформацію про результат розгляду назад у "Дію".

Новий ШІ-модуль автоматично перевіряє, чи є в поданих документах усі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов, пришвидшує розгляд заяв і дає державним експертам більше часу на ті рішення, що справді потребують їхньої уваги. Усі обчислення відбуваються без передачі даних за кордон та з повною відповідністю чинним стандартам інформаційної безпеки.

"Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль в ліцензіях - це приклад, як технології можуть працювати на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни", - підкреслив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ця технологія знімає з державних експертів рутинні перевірки і дає їм більше часу на те, що справді важливо. Для бізнесу це менше бюрократії та швидший старт, для держави - вища якість рішень", - наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Під час розробки команда зіткнулася з кількома викликами: документи надходять у різній якості та з рукописними записами, реальні дані не можна використовувати для тренування моделей, а ресурси для обчислень в Україні обмежені. Для вирішення цих проблем розробники застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів, розроблених спеціально для потреб державного сектору.

У Мінекономіки додали, що запуск ШІ-модулю у ветеринарній ліцензії — це лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування та дозвільних процедур в Україні.

За розробку системи (від оновлення процедур до технічної логіки та інтеграції ШІ-модуля) відповідала команда Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Інтерфейс для бізнесу у "Дії" створила команда Міністерства цифрової трансформації. Проєкт реалізований у співпраці з Google DeepMind та за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIAP. Розробку продукту координував Офіс ефективного регулювання BRDO.

