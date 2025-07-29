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Стратегічна рада Diia.City United у липні розширилася до 22 учасників главами Uklon та "Нової Пошти"

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Стратегічна рада Diia.City United у липні розширилася до 22 учасників главами Uklon та "Нової Пошти"

Співвласник групи компаній NOVA ("Нова пошта") В'ячеслав  Климов та CEO Uklon Сергій Гришков доєдналися у липні до стратегічної ради Diia.City United, зазначається на сайті бізнес-спілки технологічних компаній.

"Для мене участь у стратегічній раді спілки – це можливість консолідувати зусилля підприємців, щоб разом формувати передбачуване, безпечне середовище для розвитку бізнесу", – наголосив Климов, чиї слова наведено в повідомленні.

В'ячеслав Климов у 2001 році разом із партнером Володимиром Поперешнюком заснував " Нову пошту". Окрім цього, компанія входить до 20 найбільших платників податків і роботодавців України.

Своєю чергою Гришков назвав стратегічну раду гарним простором для захисту, розвитку, консультації та імплементації спільних ідей активних представників української технологічної спільноти.

"У складні часи повномасштабної війни ми маємо шукати об’єднання та працювати разом заради розвитку українських продуктів та сервісів", — прокоментував він своє членство .

Зазначається, що наразі до складу стратегічної ради Diia.City United входять 22 підприємця, серед яких Олег Гороховський (monobank), Олександр Конотопський (Ajax Systems), Володимир Многолєтній (Genesis), Роман Прокоф’єв (Jooble), Ганна Шувалова (Horizon Capital), Михайло Шелемба (DVL)  та інші лідери індустрії.

На початку року до неї входило 15 компаній, і поки що на сайті Diia.City United названо 17 без оновленої інформації.

Нині група компаній NOVA ("Нова пошта") присутня у 17 країнах Європи й об’єднує логістичні, фінансові, IT- та енергетичні компанії: "Нова пошта", Nova Post Europe, Nova Global, NovaPay, Supernova Airlines, Nova Digital та Nova Energy. Материнська компанія групи "Нова пошта" обробляє понад 1,5 млн відправлень щодня, а її застосунком користується понад 10 млн клієнтів.

У червні цього року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив кредит до EUR50 млн ТОВ "Нова пошта" з групи компаній NOVA для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки.

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року - до 14 млрд 333,2 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 млн грн. 

Як повідомлялося, найбільший мобільний оператор "Київстар" на початку квітня цього року закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн. 3% корпоративних прав Uklon залишаються у власності одного зі співзасновників компанії Віталія Дятленка.

Нині онлайн-сервіс таксі Uklon аналізує ринки Казахстану та Пакистану, на яких працює VEON – материнська компанія його нового власника "Київстар", для майбутнього розширення своїх послуг на ці країни.

Теги: #дія #нова_пошта

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