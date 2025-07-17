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20:44 17.07.2025

Федоров анонсує в "Дії" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату

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Федоров анонсує в "Дії" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск еАкцизу і еНотаріату
Фото: https://thedigital.gov.ua/

Михайло Федоров, який в четвер був підвищений з посади віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – глави Мінцифри до першого віцепрем’єра – глави Мінцифри оголосив про масштабні плани з розвитку застосунку "Дія", серед іншого, додати можливість здати на права онлайн, розмитнити авто, змінити прізвище та отримати консульські послуги.

"Готуємося до запуску еАкцизу та еНотаріату. Створимо медичний кабінет у "Дії", а отримання пенсії буде найзручнішою послугою у світі. Окремий трек — послуги для ветеранів, які повинні відчувати вдячність держави", – написав він в телеграм.

За його словами, зараз застосунком уже користуються понад 22,7 млн українців. У "Дії" реалізовано 33 документи, понад 65 сервісів і більш як 150 послуг — на порталі.

Серед інших планів розвитку застосунку, за його словами, інтеграція в нього штучного інтелекту (ШІ, AI).

"Наше бачення — "Дія" має перетворитися на ШІ-агента. Скоро запустимо АІ-асистента, з яким уже можна буде отримати першу послугу. Із часом замість того, щоб шукати потрібну послугу серед десятків, достатньо буде описати свою ситуацію — і "Дія" самостійно знайде рішення", – описав Федоров перспективи.

Серед інших завдань він назвав створення ІТ-системи з якісними даними для уряду, а ключовим зараз — надати всім урядовцям якісні дані в режимі реального часу, які повинні стати основою для ухвалення ефективних рішень.

"Саме тому найближчим часом запустимо єдиний продукт для всього уряду — дашборд з усіх ключових даних життя держави", – повідомив перший віце-прем’єр.

 

Теги: #цифровізація #плани

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