СЕО "Нова пошта" Олександр Бульба завершує співпрацю з компанією

У 2025 році завершується 10-річний період співпраці "Нової пошти" з СЕО Олександром Бульбою, повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що під керівництвом Бульби компанія досягла найамбітніших результатів.

"Нова пошта" з 2015 по 2025 рр. збільшила річний обсяг доставок із 93 млн до 500 млн (за планом на кінець 2025 року). До кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 тис. точок сервісу по всій країні — у 25 разів більше, ніж на початку співпраці з Бульбою. Посилки по Україні стабільно доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання.

Окремої уваги, підкреслюється в прессрелізі, заслуговує період повномасштабної війни. Попри мобілізацію команди, постійні атаки на інфраструктуру та зруйновані логістичні маршрути компанія не лише втримала стійкість, а й продовжила розвиватися, впроваджувати нові сервіси та підтримувати економіку країни.

"Успіхи "Нової пошти" — результат послідовної роботи СЕО та великої команди, якою він керував. Уже багато років поспіль Олександра Бульбу визнають одним із найефективніших керівників в Україні. Водночас будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проєкти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025-й стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО "Нової пошти". До кінця року Бульба й надалі очолюватиме компанію, фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку”, - говориться у релізі.

Таким чином, 31 грудня 2025 року "Нова пошта" отримає нового СЕО. Співвласники та наглядова рада висловлюють глибоку подяку Бульбі за роки плідної співпраці та його неоціненний внесок у розвиток компанії.