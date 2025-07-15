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19:24 15.07.2025

Міноборони України запускає програму стимуляції військових стартапів зі ШІ

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Міноборони України запускає програму стимуляції військових стартапів зі ШІ

Міноборони України запускає програму K4 Startup Studio – вона об’єднує розробників, військових експертів і менторів світового рівня та спрямована на розвиток військових стартапів зі штучним інтелектом, повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Міністерство оборони України оголошує старт програми K4 Startup Studio, спрямованої на розвиток військових стартапів зі штучним інтелектом. Її мета – створення рішень, здатних забезпечити технологічну перевагу на полі бою. Ініціатива реалізується за підтримки Федерального міністерства оборони Німеччини та Офісу ефективного регулювання (BRDO)", - йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у вівторок.

Зазначається, що K4 – це новий формат взаємодії держави: програма об’єднує розробників, військових експертів і менторів світового рівня.

Міноборони визначило 4 ключові челенджі, що безпосередньо відповідають на потреби війська. Саме за цими напрямами команди подаватимуть свої рішення для участі в програмі. Водночас вони можуть запропонувати власні ідеї ШІ-рішень для сфери оборони. З повним переліком челенджів можна ознайомитися на сайті: k4.mod.gov.ua.

Відбір учасників програми відбуватиметься в кілька етапів. Серед кандидатів оберуть до 10 команд для участі в програмі, з яких 4 отримають гранти – $250 тис на кожне технологічне рішення. Команди проходитимуть оцінку двічі – спеціально сформованим Грантовим комітетом, до складу якого входять військові експерти та безпосередні користувачі нових технологій на полі бою.

Кожна команда спершу пройде 4-місячну програму інтенсивного розвитку: менторство від провідних українських і світових експертів, бойове тестування своїх рішень і зворотний зв’язок безпосередньо від військових. Після цього – 6 місяців індивідуального супроводу, який має завершитися залученням інвестицій та/або укладенням державного контракту на закупівлю.

Модель K4 Startup Studio створена на основі найкращих практик акселераторів. Головна перевага для стартапів – прямий зв’язок з кінцевим користувачем і можливість масштабувати свої рішення в реальну систему оборони. Для інвесторів – швидкий доступ до технологій, протестованих в умовах війни.

"В Україні штучний інтелект уже проходить бойове випробування. Ми не просто адаптуємося – ми задаємо тренди. Ми маємо реальні приклади ефективного застосування ШІ в бойових умовах – саме тому віримо в цей напрям і залучаємо партнерів до інвестування в українські розробки. K4 – це програма для тих, хто готовий перетворити свій код на зброю в руках наших захисників", – зазначає заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

 

Теги: #війна #стартап #ші

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