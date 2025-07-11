Інтерфакс-Україна
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16:43 11.07.2025

Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та планує інвестувати понад 100 млн грн на кіберстійкість України - Федоров

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Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та планує інвестувати понад 100 млн грн на кіберстійкість України - Федоров

Норвегія приєдналася до Талліннського механізму  та планує виділити понад 100 млн грн на посилення кіберзахисту України, повідомив віцепрем’єр – голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Норвегія стала 12-тою країною — учасником Талліннського механізму, який підтримує посилення кіберзахисту України. Про приєднання до ініціативи Норвегія оголосила в Римі під час Ukraine Recovery Conference ",  - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі в п’ятницю.

Федоров зазначив, що кошти, які виділить Норвегія, будуть спрямовані на підтримку проєктів, які покращуватимуть кіберстійкість цивільної та критичної інфраструктури України.

Він наголосив також, що до ініціативи раніше вже доєдналися Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція, а ЄС, НАТО та Світовий банк долучилися як офіційні спостерігачі.

 

Теги: #кіберзахист #федоров #норвегія

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