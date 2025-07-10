Інтерфакс-Україна
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20:34 10.07.2025

Україна та Італія уклали документ, який передбачає виділення додатково 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки – МЗС

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Україна та Італія уклали документ, який передбачає виділення додатково 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки – МЗС

Міністри закордонних справ України та Італії - Андрій Сибіга та Антоніо Таяні - підписали Декларацію про наміри в межах Талліннського механізму на полях Конференції з питань відновлення України URC2025 у Римі, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Документ засвідчує незмінну підтримку Італії у зміцненні цивільної кіберстійкості України та у сприянні повоєнному відновленню нашої держави. Він також передбачає наміри сторін щодо поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки, цифрової трансформації та реалізації довгострокових ініціатив і проєктів у рамках Талліннського механізму", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що з цією метою Італія задекларувала виділення 1 млн євро на фінансування відповідних проєктів.

 

Теги: #фінансування #італія #кібербезпека

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