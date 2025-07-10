Інтерфакс-Україна
Телеком
17:01 10.07.2025

"Нова пошта " в Молдові за перше півріччя 2025 року доставила 4,6 млн посилок , обсяг податків до Молдови склав 55,7 млн грн

2 хв читати
"Нова пошта " в Молдові за перше півріччя 2025 року доставила 4,6 млн посилок , обсяг податків до Молдови склав 55,7 млн грн

Компанія "Нова пошта " у Молдові за перше півріччя 2025 року доставила 4,6 млн посилок, що на 305,2%  більше ніж за аналогічний період у 2024 році, а обсяг сплачених податків в бюджет Молдови склав 26,5 мільйонів леїв , тобто 55,7 млн грн.

У компанії зазначили, що посилки доставляють по всій Молдові та за її межами. Вже у першому півріччі кількість внутрішніх відправлень перевищила 396 тисяч, що  на 7,5% більше, ніж торік. Окрім цього, міжнародні доставки зросли майже у 6 разів і досягли 4,2 мільйона.

"Зі зростанням попиту "Нова пошта" в Молдові активно інвестує в інфраструктуру. У першому півріччі компанія оголосила про масштабне розширення партнерської мережі та запросила підприємців стати частиною міжнародної групи компаній NOVA. Так, за перші півроку ми відкрили сім нових відділень, 3 з яких — партнерські: у Ніспоренах, Дрокії, Варниці ", - додали у пресслужбі.

У "Новій пошті " наголосили, що станом на липень 2025 року в Молдові налічується 37 відділень, 83 пункти видачі, 260 поштоматів та три сортувальні термінали.

Ще одним етапом у розвитку за перше півріччя 2025 року є ребрендинг, зокрема компанія, що працює в Молдові під брендом Nova Poshta, змінила назву на Nova Post та розпочала інтеграцію в єдину європейську систему компанії, яка вже функціонує в 15-ти країнах Європи.

"Ми стаємо невід’ємною частиною європейської мережі Nova Post. Це дозволить нам впроваджувати нові послуги, розширити можливості доставки і логістично з’єднати Молдову з іншими країнами Європи і світу ", — підкреслив CEO Нової пошти у Молдові Сергій Шапран.

Компанія також стала переможцем премії Notorium Brand Awards у категорії "Поштові та кур’єрські послуги ".

Теги: #доставка #молдова #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 09.07.2025
"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

16:14 05.07.2025
Ворожий обстріл пошкодив відділення "Нової пошти" у Чугуєві

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Нової пошти" у Чугуєві

11:28 04.07.2025
Ворожий обстріл пошкодив кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти" у Києві та області

Ворожий обстріл пошкодив кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти" у Києві та області

11:12 02.07.2025
Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську, без постраждалих

Окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську, без постраждалих

19:02 26.06.2025
ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

18:12 26.06.2025
ЄС відкриє перший кластер про переговори з Молдовою про вступ 4 липня

ЄС відкриє перший кластер про переговори з Молдовою про вступ 4 липня

16:17 26.06.2025
Україна і Молдова виконують умови для переговорів про вступ до ЄС - голова Європарламенту

Україна і Молдова виконують умови для переговорів про вступ до ЄС - голова Європарламенту

00:05 19.06.2025
Glovo може розширити свої послуги на доставку роздрібних товарів та зменшити її час до 30 хв - співзасновник

Glovo може розширити свої послуги на доставку роздрібних товарів та зменшити її час до 30 хв - співзасновник

22:17 11.06.2025
Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

20:26 11.06.2025
Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

xAI представила нову версію чат-бота Grok

Офіс "5 каналу" зазнав пошкоджень в результаті російського обстрілу

Глава соцмережі X Лінда Яккаріно несподівано оголосила про відставку

"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.

Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску

Meta найняла одного з ключових ШІ-фахівців Apple

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА