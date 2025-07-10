"Нова пошта " в Молдові за перше півріччя 2025 року доставила 4,6 млн посилок , обсяг податків до Молдови склав 55,7 млн грн

Компанія "Нова пошта " у Молдові за перше півріччя 2025 року доставила 4,6 млн посилок, що на 305,2% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, а обсяг сплачених податків в бюджет Молдови склав 26,5 мільйонів леїв , тобто 55,7 млн грн.

У компанії зазначили, що посилки доставляють по всій Молдові та за її межами. Вже у першому півріччі кількість внутрішніх відправлень перевищила 396 тисяч, що на 7,5% більше, ніж торік. Окрім цього, міжнародні доставки зросли майже у 6 разів і досягли 4,2 мільйона.

"Зі зростанням попиту "Нова пошта" в Молдові активно інвестує в інфраструктуру. У першому півріччі компанія оголосила про масштабне розширення партнерської мережі та запросила підприємців стати частиною міжнародної групи компаній NOVA. Так, за перші півроку ми відкрили сім нових відділень, 3 з яких — партнерські: у Ніспоренах, Дрокії, Варниці ", - додали у пресслужбі.

У "Новій пошті " наголосили, що станом на липень 2025 року в Молдові налічується 37 відділень, 83 пункти видачі, 260 поштоматів та три сортувальні термінали.

Ще одним етапом у розвитку за перше півріччя 2025 року є ребрендинг, зокрема компанія, що працює в Молдові під брендом Nova Poshta, змінила назву на Nova Post та розпочала інтеграцію в єдину європейську систему компанії, яка вже функціонує в 15-ти країнах Європи.

"Ми стаємо невід’ємною частиною європейської мережі Nova Post. Це дозволить нам впроваджувати нові послуги, розширити можливості доставки і логістично з’єднати Молдову з іншими країнами Європи і світу ", — підкреслив CEO Нової пошти у Молдові Сергій Шапран.

Компанія також стала переможцем премії Notorium Brand Awards у категорії "Поштові та кур’єрські послуги ".