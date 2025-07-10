"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про відкриття модульного відділення у Римі, що працюватиме під час Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025).

У своєму Facebook у четвер він зазначив, що відразу після форуму це відділення поїде на прифронтову територію.

"Це точно таке саме модульне відділення "Укрпошти", як і ті, що працюють сьогодні на Донеччині, Сумщині й Харківщині та дають можливість швидко поновити роботу після обстрілів ворога", - додав СЕО "Укрпошти".

Він також наголосив, що в цьому відділенні працює поштарка Вікторія з Харкова. Вона продаватиме там поштові марки, що репрезентують Україну у світі.