Інтерфакс-Україна
Телеком
16:34 10.07.2025

"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

1 хв читати
"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про відкриття модульного відділення у Римі, що працюватиме під час Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025).

У своєму Facebook у четвер він зазначив, що відразу після форуму це відділення поїде на прифронтову територію.

"Це точно таке саме модульне відділення "Укрпошти", як і ті, що працюють сьогодні на Донеччині, Сумщині й Харківщині та дають можливість швидко поновити роботу після обстрілів ворога", - додав СЕО "Укрпошти".

Він також наголосив, що в цьому відділенні працює поштарка Вікторія з Харкова. Вона продаватиме там поштові марки, що репрезентують  Україну у світі.

Теги: #рим #смілянський #укрпошта #urc2025 #відділення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:23 10.07.2025
Україна і Литва підписали меморандум про 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти

Україна і Литва підписали меморандум про 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення й розвитку української освіти

16:51 10.07.2025
ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

16:49 10.07.2025
ЄІБ та Держаудитслужба посилять антикорупційний нагляд в проєктах, що фінансуються ЄС

ЄІБ та Держаудитслужба посилять антикорупційний нагляд в проєктах, що фінансуються ЄС

16:44 10.07.2025
ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

21:34 09.07.2025
За війну 85% енергопотужності Запорізької області було втрачено чи зруйновано – очільник ОВА на URC-2025

За війну 85% енергопотужності Запорізької області було втрачено чи зруйновано – очільник ОВА на URC-2025

19:06 09.07.2025
"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

"Укрпошта" вводить пільги для жителів сільської місцевості

17:08 02.07.2025
Перше підземне відділення Райффайзен Банку запрацювало в метро Харкова

Перше підземне відділення Райффайзен Банку запрацювало в метро Харкова

12:40 02.07.2025
Голова "Укрпошти" назвав 10 стратегічних цілей на 10-й рік керування компанією

Голова "Укрпошти" назвав 10 стратегічних цілей на 10-й рік керування компанією

11:41 25.06.2025
"Укрпошта" розширює можливість доставки до США завдяки угоді з USPS

"Укрпошта" розширює можливість доставки до США завдяки угоді з USPS

16:32 20.06.2025
Ворог атакував відділення "Укрпошти" на Нікопольщині і в Одесі

Ворог атакував відділення "Укрпошти" на Нікопольщині і в Одесі

ВАЖЛИВЕ

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

ОСТАННЄ

"Нова пошта " в Молдові за перше півріччя 2025 року доставила 4,6 млн посилок , обсяг податків до Молдови склав 55,7 млн грн

xAI представила нову версію чат-бота Grok

Офіс "5 каналу" зазнав пошкоджень в результаті російського обстрілу

Глава соцмережі X Лінда Яккаріно несподівано оголосила про відставку

"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

В Україні вперше 2,7 тис. випускників вступили на інтернатуру через електронну систему на базі "Дія.Engine "

Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.

Понад 1 тис. українців скористалися послугою заміни техпаспорта у "Дія" з початку її запуску

Meta найняла одного з ключових ШІ-фахівців Apple

Мінветеранів і Мінцифри запустило розділ "Ветеран Pro" у "Дії"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА