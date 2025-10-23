Всі відділення мережі Power Banking працюють у Чернігові, Києві, багато з них також працюють у регіонах - Пишний

Банківські відділення на Київщині, Сумщині та Чернігівщині повернулись до роботи в режимі спільної банківської мережі Power Banking для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії.

"Об’єднана банківська мережа Power Banking нараховує станом на зараз 2396 відділень… Рівень функціональності відділень залишається на максимальних показниках", - повідомив очільник НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

За його словами, в Чернігові, який нещодавно потерпав від блекауту, стабільно працюють всі 33 відділення мережі Power Banking. Загалом на Чернігівщині працюють 59 відділень об’єднаної мережі.

Ще 38 відділень, що підтримують режим Power Banking, працюють в Сумах, а загалом в області таких працює 78.

Також активізувались відділення мережі у Києві, де працюють всі 309 локацій, в Київській області загалом працює 485.

"Національний банк навів фокус на цьому питанні, розуміючи, що буде важка осінь, посилилися відповідні атаки. Їх інтенсивність глибина руйнування енергетичної системи – це виклад, до якого ми готувалися і, власне, об’єднана мережа Power Banking заради цього і створювалася", - зазначив голова центробанку.

Він також додав, що у разі зниження рівня функціональності відділень, Нацбанк буде відповідним чином реагувати та шукати рішення, щоб підтримувати достатній рівень функціональності та доступність відділень і банківських послуг.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c