Інтерфакс-Україна
Економіка
15:38 23.10.2025

Всі відділення мережі Power Banking працюють у Чернігові, Києві, багато з них також працюють у регіонах - Пишний

1 хв читати
Всі відділення мережі Power Banking працюють у Чернігові, Києві, багато з них також працюють у регіонах - Пишний

Банківські відділення на Київщині, Сумщині та Чернігівщині повернулись до роботи в режимі спільної банківської мережі Power Banking для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії.

"Об’єднана банківська мережа Power Banking нараховує станом на зараз 2396 відділень… Рівень функціональності відділень залишається на максимальних показниках", - повідомив очільник НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

За його словами, в Чернігові, який нещодавно потерпав від блекауту, стабільно працюють всі 33 відділення мережі Power Banking. Загалом на Чернігівщині працюють 59 відділень об’єднаної мережі.

Ще 38 відділень, що підтримують режим Power Banking, працюють в Сумах, а загалом в області таких працює 78.

Також активізувались відділення мережі у Києві, де працюють всі 309 локацій, в Київській області загалом працює 485.

"Національний банк навів фокус на цьому питанні, розуміючи, що буде важка осінь, посилилися відповідні атаки. Їх інтенсивність глибина руйнування енергетичної системи – це виклад, до якого ми готувалися і, власне, об’єднана мережа Power Banking заради цього і створювалася", - зазначив голова центробанку.

Він також додав, що у разі зниження рівня функціональності відділень, Нацбанк буде відповідним чином реагувати та шукати рішення, щоб підтримувати достатній рівень функціональності та доступність відділень і банківських послуг.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5mVs73hFT3c

 

Теги: #відділення #банки #power_banking

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 23.10.2025
Forbes Banker: банківська конференція про фінанси майбутнього

Forbes Banker: банківська конференція про фінанси майбутнього

12:17 23.10.2025
ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

ЄС з 12 листопада запроваджує заборону на транзакції з низкою банків РФ і Білорусі

20:58 21.10.2025
Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

19:43 21.10.2025
ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report

18:22 16.10.2025
Ворожий дрон атакував пересувне відділення "Укрпошти" на Херсонщині

Ворожий дрон атакував пересувне відділення "Укрпошти" на Херсонщині

16:57 16.10.2025
Свириденко обговорила з керівництвом СБ, ЄІБ і ЄБРР потреби фінансування України на наступний бюджетний період

Свириденко обговорила з керівництвом СБ, ЄІБ і ЄБРР потреби фінансування України на наступний бюджетний період

11:32 24.08.2025
Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

17:40 08.08.2025
Нове відділення дитбудинку в Новій Боровій відкрите за підтримки Естонії – Житомирська обладміністрація

Нове відділення дитбудинку в Новій Боровій відкрите за підтримки Естонії – Житомирська обладміністрація

11:53 05.08.2025
Укрексімбанк закриє 12 відділень по всій країні до кінця року

Укрексімбанк закриє 12 відділень по всій країні до кінця року

16:34 10.07.2025
"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

"Укрпошта" відкрила модульне відділення у Римі, яке працюватиме під час URC2025 - Смілянський

ВАЖЛИВЕ

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

ОСТАННЄ

Уряд надав "Укрзалізниці" 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

Україна почала відбирати газ із ПСГ

McDonald’s планує відкрити 11 ресторанів в Україні у 2026р.

НБУ очікує зовнішнє фінансування $15 млрд до кінця 2025р та $47 млрд у 2026р - Пишний

НБУ покращив прогноз міжнародних резервів на 2026р до $52,2 млрд, на 2027р – до $59,2 млрд

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р з 2,1% до 1,9%, у 2026р - з 2,3% до 2%

НБУ покращив прогноз інфляції на 2025р. з 9,7% до 9,2% та зберіг прогноз на 2026р.

НБУ очікувано вп’яте зберіг облікову ставку 15,5%, відклав очікування зниження ставки на I кв.-2026

Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на житлові сертифікати "єВідновлення"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА