Ворожий дрон атакував пересувне відділення "Укрпошти" на Херсонщині

Внаслідок атаки ворожого дрона пошкоджено пересувне відділення національного оператора зв’язку "Укрпошта" поблизу с. Широка Балка, що на Херсонщині, та поранено водія, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ворожий дрон атакував наше пересувне відділення поблизу села Широка Балка. Поранення отримав наш водій Олександр. Завдяки злагодженим діям поліції, ВЦА та нашої команди його оперативно евакуювали до лікарні", - написав він в телеграм-каналі в четвер.

За словами Смілянського, начальниця відділення не постраждала і вже приступила до роботи.

"Незламні. Це велика честь - працювати з такою командою", - наголосив гендиректор "Укрпошти".

Як повідомлялося, внаслідок ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня в Ніжині було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти", лідера експрес-відправлень в Україні.

Також вночі на 16 жовтня поблизу Краматорська, що на Донеччині, пошкоджено авто "Нової пошти" та втрачено 132 посилки й причеп.

