Одного працівника заблоковано, ще троє дістали травми після обвалу частини середньовічної вежі у Римі – ЗМІ

Середньовічна вежа в центрі Риму двічі частково обвалилася під час ремонтних робіт, в результаті троє робітників отримали травми, а інший опинився в пастці, повідомляє у понеділок ANSA.

За інформацією агентства, стався обвал частини вежі Torre dei Conti, яка зараз перебуває на реконструкції, на площі Largo Corrado Ricci, біля Імператорських форумів, у самому центрі Риму. Повідомляється, що 64-річного робітника витягли з-під завалів живим, його доставлено до лікарні з діагнозом "червоний код" через черепно-мозкову травму. Один робітник все ще перебуває під завалами: за інформацією медичних джерел, чоловік притомний, але після другого обвалу є побоювання за його здоров'я.

"Наразі одна людина залишається під завалами, але ми маємо докази, що вона ще жива, – сказав префект Риму Ламберто Джанніні. – Ми докладаємо всіх зусиль, щоб врятувати її, це наш пріоритет, але це складна операція". Навіть після другого обвалу "людина дає ознаки життя. Ймовірно, це тому, що під час першої спроби пожежники не змогли її визволити, але їм вдалося якимось чином захистити її", – пояснив він. "Ми можемо сказати, що це буде дуже довга і складна операція, оскільки ризик обвалу дуже високий", – наголосив Джанніні.

Ще двоє постраждалих, які отримали легкі травми, відмовилися від госпіталізації. Робітники працювали на опорних риштуваннях і після обвалу залишилися заблокованими. Їх врятували пожежники за допомогою автодрабини.