Інтерфакс-Україна
Події
06:44 11.07.2025

Україна домовилася зі фармкомпанією Roche про спільне виробництво ліків від раку – Радуцький

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Україна планує спільно зі швейцарською фармацевтичною компанією Roche виробляти ліки від раку легень та грудної залози, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький на своїй сторінці в мережі фейсбук, відповідну домовленість було досягнуто в межах URC-2025 Ukraine Recovery Conference в четвер.

"Протягом кількох років команда президента вела переговори з міжнародними фармацевтичними компаніями щодо локалізації виробництва в Україні. Держпідприємство "Медичні закупівлі України" та Roche підписали інвестиційну угоду про створення потужностей для виробництва інноваційних ліків від раку легень та грудної залози в Україні", - повідомив він.

Радуцький уточнив, що Roche постачатиме лікарські засоби "in bulk", а їхнє фасування, кінцеве пакування та маркування здійснюватиметься безпосередньо в Україні, на виробничих потужностях філії МЗУ "Медпостачання".

Він зазначив, що для запуску проекту необхідно отримати ліцензію GMP на виробництво та провести навчання персоналу.

Перші ліки в рамках проєкту пацієнти зможуть отримати вже в 2027 році.

Теги: #ліки #відродження #рим

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