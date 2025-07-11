Інтерфакс-Україна
Події
04:24 11.07.2025

Україна домовилася з Бельгією та Литвою про реалізацію проєктів з реабілітації – Радуцький

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Україна в межах URC-2025 домовилася з Бельгією та Литвою про реалізацію проєктів з фізичної реабілітації, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

Зокрема, меморандум з бельгійським агентством з розвитку Enabel передбачає залучення 31 млн євро на розвиток системи медичної реабілітації, зокрема, створення та зміцнення мультидисциплінарних реабілітаційних команд у лікарнях, підготовку фахівців із фізичної терапії, ерготерапії та мовно-мовленнєвої терапії, проведення тренінгів для тренерів центрів післядипломної освіти, реконструкцію медичних закладів.

Для реалізації цього проєкту вже визначені шість закладів у Києві, на Київщині та Чернігівщині.

Угода з Литвою передбачає, що литовський уряд виділить 620 тис євро на реконструкцію історичної вілли у селі Брюховичі, де у складі реабілітаційного центру Unbroken буде створений простір для ментальної реабілітації, арттерапії, бібліотека та кафе для ветеранів.

Раніше Литва вже інвестувала 5,6 млн євро в реабілітаційний центр у Брюховичах.

Теги: #реабілітація #рим #відновлення

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