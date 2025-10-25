У Києві в неділю через ремонтні роботи на низці трамвайних маршрутів курсуватимуть тимчасові автобуси

У Києві 26 жовтня через ремонт трамвайної колії на вул. Старовокзальній тимчасово не курсуватимуть трамваї маршрутів №№ 1, 3, 15, повідомляє столична міська державна адміністрація з посиланням на КП "Київпастранс".

Так, від початку руху громадського транспорту і до закінчення ремонтних робіт, орієнтовно до 15:00, замість трамваїв організують тимчасові автобусні маршрути:

№ 1-Т "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна" – вул. Симиренка – бульв. Миколи Руденка – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Борщагівська – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – бульв. Миколи Руденка – вул. Симиренка;

№ 3-Т "Кільцева дорога – вул. Старовокзальна" – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;

№ 14-ТК "Проспект Відрадний – станція метро "Лук’янівська" – просп. Відрадний – бульв. Вацлава Гавела – вул. Миколи Василенка – вул. Дегтярівська – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Білоруська – Лук’янівська площа – вул. Дегтярівська – вул. Миколи Василенка – бульв. Вацлава Гавела – просп. Відрадний.

Також змінюється режим роботи та збільшується кількість трамваїв на маршруті № 2.