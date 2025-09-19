Інтерфакс-Україна
Події
15:22 19.09.2025

У Києві відновлено роботу турнікетів у швидкісному трамваї та фунікулері

1 хв читати
У Києві відновлено валідацію квитків на турнікетах швидкісного трамвая і фунікулера, яку було перервано через пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі в результаті ворожої повітряної атаки в ніч на п’ятницю, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

“Роботу турнікетів відновлено на фунікулері та на лінії швидкісного трамвая маршрутів №4 і №5 на житловому масиві “Троєщина”, - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Пізніше в КМДА повідомили про відновлення роботи турнікетів на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Раніше пресслужба КМДА повідомляла, що у зв’язку з ворожою атакою в ніч на п’ятницю сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги комунальному підприємству “Київпастранс”, не працювала валідація квитків на турнікетах у швидкісному трамваї та фунікулері й офіційний сайт підприємства.

Теги: #трамваї #фунікулер #відновлення #турнікети

