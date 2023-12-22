Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

У Києві на маршруті трамвая №8 "Станція метро "Лісова" - станція метро Позняки" почали курсувати нові трамваї вітчизняного виробництва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні на маршрут на лівому березі столиці вийшли нові сучасні трамваї вітчизняного виробництва Татра-Юг. Курсуватимуть вони на маршруті №8 "Станція метро "Лісова" - станція метро "Позняки". Раніше тут ходили 12 трамваїв, переважна кількість яких були одиночні вагони застарілих моделей. При інтервалі руху 10 хвилин максимально вони перевозили на маршруті близько 700 пасажирів на годину", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Мер Києва зазначив, що партію нових трамваїв місту вдалося придбати завдяки реалізації проєкту "Міський громадський транспорт України", що фінансується за рахунок залучених коштів Європейського інвестиційного банку.

Кличко додав, що на маршруті №8 курсуватимуть сім трисекційних низькопідлогових трамваїв, пасажиромісткість такого транспорту майже у 2,5 раза більша за одиночний. Інтервал руху становитиме 15 хвилин, а маршрут перевозитиме понад 1 тис. пасажирів на годину.