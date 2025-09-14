На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

Уряд тримає на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області, де вночі 14 вересня внаслідок вибуху у вагоні поїзда було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі м. Боярка, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Станом на 15:00 неділі, 14 вересня, триває ліквідація наслідків вибуху.

"ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху. Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що потяг, який був на місці безпосередньо під час початку детонації, затримувався на 4 години, станом на 15:00 скоротив затримку, вона становить одну годину.

Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою – для збереження стикування.

"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці. Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", - додала прем’єр.

Як зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, наразі 11 поїздів слідують в об'їзд із запізненнями понад 1,5 год, найбільше - до 4 год.

"Найбільш проблемний потяг 073 Харків - Перемишль вже прибув до Перемишля. Спільно з прикордонниками скоротили запізнення з 4+ год до 2 год. Польські залізничники не змогли організувати додаткові склади, але, домовились із ними, підхопллюють наших пасажирів наступними поїздами за тими ж квитками", - написав Перцовський у Facebook.

Він наголосив, що наразі Укрзалізниця та ДСНС максимально фокусують зусилля, щоб встигнути відкрити рух до старту вечірнього піку на постраждалій ділянці.

"Також, добре розуміємо, що завтра понеділок і багато хто переживає за надпопулярні електрички фастівського напрямку. Зробимо все можливо, щоб до того рухались чітко графіком", - додав Перцовський.