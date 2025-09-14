Інтерфакс-Україна
Події
17:04 14.09.2025

На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

2 хв читати
На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд тримає на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області, де вночі 14 вересня внаслідок вибуху у вагоні поїзда було пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі м. Боярка, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Станом на 15:00 неділі, 14 вересня, триває ліквідація наслідків вибуху.

"ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху. Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що потяг, який був на місці безпосередньо під час початку детонації, затримувався на 4 години, станом на 15:00 скоротив затримку, вона становить одну годину.

Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою – для збереження стикування.

"Наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці. Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути", - додала прем’єр.

Як зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, наразі 11 поїздів слідують в об'їзд із запізненнями понад 1,5 год, найбільше - до 4 год.

"Найбільш проблемний потяг 073 Харків - Перемишль вже прибув до Перемишля. Спільно з прикордонниками скоротили запізнення з 4+ год до 2 год. Польські залізничники не змогли організувати додаткові склади, але, домовились із ними, підхопллюють наших пасажирів наступними поїздами за тими ж квитками", - написав Перцовський у Facebook.

Він наголосив, що наразі Укрзалізниця та ДСНС максимально фокусують зусилля, щоб встигнути відкрити рух до старту вечірнього піку на постраждалій ділянці.

"Також, добре розуміємо, що завтра понеділок і багато хто переживає за надпопулярні електрички фастівського напрямку. Зробимо все можливо, щоб до того рухались чітко графіком", - додав Перцовський.

Теги: #ремонтні_роботи #свириденко #залізниця #київщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 14.09.2025
УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

УЗ: ДСНС ліквідовує наслідки надзвичайної події на Київщині, поїзди курсують за зміненими маршрутами

09:26 13.09.2025
Свириденко - принцу Гаррі: Наша мрія – проведення Ігор Нескорених в Україні

Свириденко - принцу Гаррі: Наша мрія – проведення Ігор Нескорених в Україні

17:27 11.09.2025
Свириденко закликала місцеву владу використовувати додаткову дотацію на захист критичної інфраструктури

Свириденко закликала місцеву владу використовувати додаткову дотацію на захист критичної інфраструктури

03:41 11.09.2025
Експертиза ВЛК для ЗСУ поширюватиметься на інші силові структури

Експертиза ВЛК для ЗСУ поширюватиметься на інші силові структури

17:14 10.09.2025
Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

12:22 07.09.2025
Внаслідок ворожої повітряної атаки у Київській області постраждала людина, є руйнування житла та стайні – ОВА

Внаслідок ворожої повітряної атаки у Київській області постраждала людина, є руйнування житла та стайні – ОВА

20:16 05.09.2025
Ділянка євроколії Ужгород – Чоп почала роботу 5 вересня

Ділянка євроколії Ужгород – Чоп почала роботу 5 вересня

05:32 03.09.2025
Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

Четверо залізничників постраждали і рейси затримано через ворожу атаку в Кіовоградській області - Укрзалізниця

16:28 02.09.2025
Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

Судитимуть двох екскомандирів військової частини Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого - ДБР

18:51 28.08.2025
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь - джерела

ВАЖЛИВЕ

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

ОСТАННЄ

Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, загинув мирний житель – ОВА

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

Сили оборони уразили Кірішський НПЗ у Ленінградській області рф – Стратком ЗСУ

ЄС дозволив Україні продовжити роботу над переговорними кластерами після завершення скринінгу 30 вересня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА