Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

Фото: https://www.iaea.org/

Фахівці в суботу, як очікується, розпочнуть ремонтні роботи, щоб відновити підключення лінії "Феросплавна-1" до Запорізької АЕС, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в п'ятницю.

"Фахівці, як очікується, розпочнуть ремонтні роботи в суботу, щоб відновити підключення "Феросплавної-1" до станції найближчими днями", - ідеться в його повідомленні, яке наводить пресслужба організації.

Глава МАГАТЕ зазначив, що із цією метою під час "інтенсивних і складних консультацій із Росією та Україною" вдалося узгодити припинення вогню в цій зоні. За його словами, обидві сторони працювали "конструктивно".

Він зазначив, що представники МАГАТЕ, які базуються на ЗАЕС, стежитимуть за новими ремонтними роботами.

ЗАЕС отримує електроенергію для власних потреб з правого берега Дніпра, підконтрольного Україні, двома лініями: основною 750 кВ "Дніпровська" і резервною - 330 кВ "Феросплавна-1". Подачу резервною лінією було припинено ще 7 травня.

Про відключення лінії "Дніпровська" стало відомо 23 вересня, і ремонт був неможливий через обстріли. Станцію було переведено на живлення від дизельних генераторів. 18 жовтня фахівці розпочали ремонт лінії "Дніпровська". 23 жовтня живлення ЗАЕС по основній лінії відновлено.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Станція не виробляє електроенергії з 11 вересня 2022 року. Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодного зупину.