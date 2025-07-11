На шахті "Добропіллявугілля-видобуток" через обвал породи загинув шахтар
На шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток" внаслідок обвалу породи загинув шахтар, повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
"Обвал породи на шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток". На жаль, є загиблий", – написав Волинець у своєму Facebook у п‘ятницю.
Як він зазначив, загинув від отриманих травм гірничий майстер підземної дільниці 1978 року народження.
"Приблизно об 11:00 диспетчер шахти через обвалення у третій північній лаві на горизонті 550 метрів викликав гірничорятувальників. На момент обвалу у вибої перебувало 134 гірника, 26 з них були на аварійній дільниці", – описав ситуацію голова профспілок.
Він також акцентував, що останніми днями обʼєкти енергетичної інфраструктури, видобувні підприємства Донеччини перебувають під цілеспрямованими атаками російських агресорів.
"Добропільська громада 24/7 перебуває під обстрілами", – написав Волинець.