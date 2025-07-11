Інтерфакс-Україна
Події
15:28 11.07.2025

На шахті "Добропіллявугілля-видобуток" через обвал породи загинув шахтар

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На шахті "Добропіллявугілля-видобуток" через обвал породи загинув шахтар

На шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток" внаслідок обвалу породи загинув шахтар, повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

"Обвал породи на шахті "Алмазна" ДП "Добропіллявугілля-видобуток". На жаль, є загиблий", – написав Волинець у своєму Facebook у п‘ятницю.

Як він зазначив, загинув від отриманих травм гірничий майстер підземної дільниці 1978 року народження.

"Приблизно об 11:00 диспетчер шахти через обвалення у третій північній лаві на горизонті 550 метрів викликав гірничорятувальників. На момент обвалу у вибої перебувало 134 гірника, 26 з них були на аварійній дільниці", – описав ситуацію голова профспілок.

Він також акцентував, що останніми днями обʼєкти енергетичної інфраструктури, видобувні підприємства Донеччини перебувають під цілеспрямованими атаками російських агресорів.

"Добропільська громада 24/7 перебуває під обстрілами", – написав Волинець.

 

Теги: #обвал #шахта #загибель

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