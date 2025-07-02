Швеція виділяє на посилення кібербезпеки України більше 590 млн грн – Мінцифри

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділяє новий пакет допомоги у розмірі більш ніж 590 млн грн в межах Талліннського механізму, кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов, повідомляє Міністерство цифрової трансформації у середу.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Тільки за 2024 рік понад 2 000 кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани. Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Повідомляється, що фінансування Sida надходитиме через ESTDEV — урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Мінцифри подякувало Швеції та всім партнерам за стійку й непохитну підтримку цифровізації та кібербезпеки України.

Талліннський механізм — міжнародна ініціатива, яка координує допомогу від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.