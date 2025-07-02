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12:40 02.07.2025

Голова "Укрпошти" назвав 10 стратегічних цілей на 10-й рік керування компанією

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Голова "Укрпошти" назвав 10 стратегічних цілей на 10-й рік керування компанією

Запуск нового мобільного застосунку, особистого кабінету та цифрових сервісів для клієнтів, встановлення поштоматів, запуск агентської мережі відділень та самообслуговування, а також впровадження кур’єрської доставки на електроциклах та трициклах для листонош по всій країні перелічені серед 10 ключових цілей, які поставив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на 10-й рік свого керівництва компанією.

"На цей 10-й ювілейний рік я ставлю собі цілі публічно, щоб потім за ці 10 цілей звітувати (в порядку виконання)", – зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, серед поставлених їм задач також 100% автоматизація сортування газет та листів і створення електронної марки.

Смілянський додав, що поміж іншим заплановано, зокрема, запровадження нової фронтофісної системи української розробки, 100% автоматизація листонош, впровадження нових технологій на основі ШІ та оптимізація витрат.

До того ж до переліку 10 цілей увійшли створення Укрпошти.Банку та повномасштабний запуск Укрпошти.Аптеки.

"Запуск пакетних пропозицій для клієнтів, програми лояльності та системи CRM (тепер не треба буде зайвих документів, просто номер телефону)", - зазначив також гендиректор компанії.

Серед виконаних раніше за час його керівництва завдань Смілянський виділив автоматичну обробку посилок та своєчасну їх доставку: за його словами, у травні відповідний показник склав 98%, що більше ніж у світових лідерів, наприклад, 95-97% у FedEx.

"Я не думаю, що наступний рік буде легким, але це перший рік за всю мою каденцію в "Укрпошті", коли всі плани тепер залежать виключно від мене та команди", - наголосив гендиректор національного оператора поштового зв’язку.

Теги: #завдання #смілянський #укрпошта

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