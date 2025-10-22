Інтерфакс-Україна
Події
09:41 22.10.2025

Перед Бережною стоїть завдання вирішення проблеми людського капіталу й повернення людей в країну - заступниця голови ОП

Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Заступниця голови Офісу президента (ОП) Олена Ковальська заявляє, що перед віцепремʼєр-міністром з гуманітарної політики України - міністром культури України Тетяною Бережною стоїть завдання вирішення проблеми людського капіталу й повернення людей в країну.

"Місце міністра культури довгий час вважали дуже важким. У нас зашкалює кількість людей, які були змушені піти з посади міністра культури на хвилі різного роду непорозумінь і скандалів. Нарешті, українська культура і весь гуманітарний блок отримали керівника, який зможе зробити максимально багато для культури, освіти, спорту. Керівника, який буде ефективним", - написала Ковальська в мережі Facebook.

За її словами, перед Бережною стоять такі головні завдання: культурний суверенітет; створення власного культурного продукту; розвиток культурної дипломатії; вирішення проблеми людського капіталу й повернення людей в країну.

Як повідомлялося, 21 жовтня Верховна Рада за поданням прем’єр-міністра Юлії Свириденко призначила Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України.

Теги: #бережна #завдання #віце_премєр

