"Укрпошта" розширює можливість доставки до США завдяки угоді з USPS

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" отримає можливість доставляти посилки у чотири аеропорти США: у Лос-Анджелесі, Чикаго, Маямі та Нью-Йорку.

Як повідомив генеральний директор Ігор Смілянський за результатами підписання угоди з Поштою США (USPS), це має зменшити терміни доставки з 8-10 днів до 6-8.

"Домовилися найближчим часом відкрити для доставки чотири аеропорти (Лос-Анджелес, Чикаго, Маямі та Нью-Йорк)… Ціни при цьому не зміняться", - написав Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, завдяки угоді також вдасться зменшити тариф на посилки від 1 до 5 кг, поширивши на них тариф Prime. "Час впровадження - між 1 жовтня 2025 року та 1 січня 2026 року", – уточнив глава "Укрпошти".

За його словами, угода з USPS готувалася два роки й передбачає також кращі умови оплати для "Укрпошти", що дасть компанії змогу продовжити інвестиції в інфраструктуру навіть під час війни.

Смілянський зауважив й те, що команда Пошти США пообіцяла переконати Amazon та інші майданчики для відкриття прямої доставки в Україну.