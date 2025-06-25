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09:26 25.06.2025

Китай впроваджує генеративні моделі ШІ у військову розвідку

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Китай впроваджує генеративні моделі ШІ у військову розвідку

Один із головних центрів оборонного штучного інтелекту в Китаї China National University of Defense Technology (NUDT) розробляє власні LLM-платформи для обробки OSINT (розвідки з відкритих джерел), SIGINT (радіоелектронної розвідки), GEOINT (геопросторової розвідка) та HUMINT (умовно агентурної розвідки), повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Армія Китаю інтегрує такі моделі у свої командно-аналітичні ланки. Мета - автоматизація аналізу великих обсягів даних: від соцмереж і супутникових знімків до перехоплень і агентурних звітів. Алгоритм сам класифікує джерело, генерує оперативні зведення і навіть прогнозує дії противника", - написав Коваленко в Телеграм у середу.

За його словами, завдяки цьому армія КНР матиме цифрового аналітика, який працюватиме цілодобово.

"Моделі на базі Meta LLaMA вже адаптовані під військові задачі. Створено спеціалізованого AI-асистента ChatBIT, здатного давати відповіді на рівні ChatGPT-4 - з фокусом на розвіддані, планування та виявлення вразливостей", - уточнив керівник ЦПД.

Коваленко відзначив, що такі речі робить не тільки Китай, але наголосив, що "майбутнє - гонка ШІ у різних сферах, і в кого буде краще використання і технологічність, той буде попереду".

"Інтеграція ШІ у розвідку матиме вирішальну перевагу. Нам потрібні власні LLM-моделі, навчені на даних з фронту, адаптовані під реальну війну, з фокусом на фільтрацію фейків і швидкість реагування. Розвідка нового покоління - це не лише люди. Це код, дані, архітектура - і вчасна аналітика", - наголосив він.

Теги: #розвідка #китай #ші

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