Інтерфакс-Україна
Телеком
11:24 24.06.2025

"Київстар" запустив послугу хмарного сервісу для українського бізнесу

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"Київстар" запустив послугу хмарного сервісу для українського бізнесу

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" оголосив про запуск послуги надання власного хмарного сервісу для українських бізнес-користувачів – Kyivstar Cloud.

"Він доступний для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору", – йдеться у релізі компанії у вівторок.

За словами директора з розвитку нових напрямів бізнесу "Київстару" Іллі Польшакова, компанія бачить великий попит бізнесу на економічно доступні рішення та вважає, що нова платформа дасть клієнтам можливість оптимізувати витрати на ІТ-інфраструктуру, а також швидко й безпечно масштабувати бізнес.

Як стверджується у релізі, Kyivstar Cloud може бути легко масштабованим. Він має доступну ціну, відсутність тарифікації трафіку за рахунок локального розміщення, підтримує роботу гібридних і мультихмарних моделей: його можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services. 

Зазначається також, що Kyivstar Cloud надасть можливість самостійно створювати й адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення та ін. 

Згідно з повідомленням, Kyivstar Cloud побудовано на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) від периферії до хмари (edge to cloud).

"У перспективі Kyivstar Cloud може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для е-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури", – йдеться у релізі.

"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції у нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.

Акціонер "Київстар" — міжнародна Група VEON, акції якої знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #київстар #хмарний_сервіс

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