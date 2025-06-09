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12:39 09.06.2025

"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

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"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

Компанія "Нова пошта", лідер експрес-відправлень в Україні, після двох років роботи в Литві та відкриття понад 650 точок сервісу в країні відкрила новий сортувальний хаб у Каунасі, йдеться у пресрелізі в понеділок.

"Каунас - це один з ключових логістичних вузлів у ЄС. Вигідне розташування міста на перетині головних транспортних коридорів дозволяє нам будувати ефективні маршрути як для внутрішніх, так і для міжнародних перевезень", — наводяться у релізі слова CEO Nova Post у Литві Світлани Книжки.

Зазначається, що хаб щодня обробляє понад 1000 відправлень, працює 24/7 та забезпечує доставку по всій Литві, а також в Україну чи інші країни Європейського Союзу. Його запуск дав можливість пришвидшити доставку в Латвію на один день, в Естонію - на два дні.

На території логістичного хабу також розташовано вантажне відділення "Нової пошти", де можна відправити та отримати документи, посилки й вантажі до 1000 кг.

"Цього року ми плануємо також запустити фулфілмент на базі хабу в Каунасі. Це відкриє нові можливості для наших бізнес-клієнтів: вони зможуть зберігати товари, оперативно обробляти замовлення і швидко доставляти їх як по Литві, так і по Європі, зокрема й в Україну", – повідомила Книжка.

Вона додала, що компанія також активно працює над інтеграцією з платформами на кшталт Kamenskaya Ink, Multiparcel, Swotzy.

Як повідомлялося, консолідований дохід групи компаній NOVA, до якої входять материнська компанія ТОВ "Нова пошта" та її дочірні підприємства, зокрема "НоваПей", NovaPay PL, "НП Діджитал", NOVA Digital Sp. z o.o. (Польща ), "Нова-Енерджi", "Новобокс", "Нова Плейс", "Нова Пост Європа", дочірні підприємства в Литві, Молдові, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Естонії, Латвії, Чехії, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії, Нідерландах, в 2024 році зріс на 24% - до 54,2 млрд грн. Консолідований прибуток скоротився на 10,8% - до 3,81 млрд грн.

Теги: #литва #нова_пошта

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