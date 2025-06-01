Інтерфакс-Україна
Телеком
17:21 01.06.2025

"Київстар" планує завдяки інвестиціям в $1 млрд довести частку нетелеком доходів до 50% за 5 років

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"Київстар" планує завдяки інвестиціям в $1 млрд довести частку нетелеком доходів до 50% за 5 років

Частка доходів не від основного телекомунікаційного бізнесу найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар", яка до кінця цього року складатиме порядку 20%, за п’ять років має досягти 50% завдяки запланованим на три наступні роки інвестиціям в $1 млрд, повідомила директорка з бізнес-розвитку "Київстар", членкиня наглядових рад Helsi.me та Uklon Зоя Дроншкевич.

"За п'ять років ми цілимо, що з нашими інвестиціями порядку одного мільярда доларів на три роки ми будемо мати порядку 50% доходів в групі компаній від нетелекому. Така ціль", – сказала Дроншкевич на форумі Forbes Money в Києві.

Серед напрямків таких інвестицій "Київстару", який цього року придбав Uklon та викупив частку миноритарїв Helsi, вона назвала охорону здоров’я, освіту, фінтех, розваги, реклама.

"В нас є ряд цікавих експериментів органічних, які можуть перерости в неорганічні. І в нас є стратегічні ставки на певні індустрії, які нам допоможуть донабрати недостаючі відсотки для того, щоб досягти нашої цілі", – додала директорка з бізнес-розвитку.

Вона також підкреслила, що найголовніше задача – нарощувати доходи за рахунок синергій між цими бізнесами.

"Наша стратегія – не вказувати від телекому, що їм робити, а дати їм доступ до капіталу, дати їм можливість використовувати синергії від телекому і екосистеми і створювати нові цінності, і масштабувати українські продукти за кордон", – описала Дрошкевич підходи "Київстара" до співпраці з партнерами.

Коментуючи викуп до 100% Helsi, вона повідомила, що це не остання угода в сфері охорони здоров’я.

"Однозначно ми будемо розвивати healthcare декілька років точно. І це буде ціла екосистема сама. Окрім того, що це буде частиною великої екосистеми і галактики "Київстару", – підкреслила директорка.

За її словами, мова йде як про розвиток напрямків B2C, де і незабаром клієнти побачать нові продукти в застосунку Helsi, так і про інвестиції в B2B. "Наприклад, ми затвердили декілька місяців тому окрему інвестицію в приватні клініки і будемо конкурувати і там", – повідомила Дроншкевич, також згадавши про медичне страхування.

Вона додала, що окрім того компанія здійснює інвестиції в R&D для експансії за кордоном, і певні елементи екосистеми будуть розширюватися і на ринки VEON – материнської компанії "Київстару".

"Ми вже виростили другого гравця на ринку в ентертеймент – OTT TV "Kyivstar TV", і ми будемо розвивати цей напрямок далі. Однозначно, нам дуже цікавий фінтех, який дуже органічно вписується в екосистему. Це далеко не проста історія", – перерахувала наступні напрямки директорка з бізнес-розвитку "Київстар". Вона уточнила, що в фінтеху є вибір між органічним та неорганічним сценарієм.

Також Дрошкевич згадала інвестиції в доставку, де завдяки купівлі Uklon компанія вже має декілька відсотків в доходах.

"Сферою наших інтересів також органічно є Advertising Tech, де наші клієнти, наші дані і наявність нашої екосистеми є конкурентною перевагою для цього бізнесу. І допоможе йому створити додаткові доходи", – зауважила директорка.

За її словами, "Київстару" також цікаві B2B SAS рішення і B2B фундаментальні інфраструктурні напрями. Вона нагадала, що оператор вже став найбільшим в Україні дистрибутором Microsoft, й це велике стратегічне партнерство буде розвиватися й надалі.

Дрошкевич також визнала значний інтерес "Київстару" до сектору освіти та повідомила, що вже інтерв'ювала 17 фаундерів LMS-систем (Learning Management System) в Україні.

"Я зустрілася протягом останнього місяця з вісьмома різними фаундерами. Є топ-3, які ми обрали, вони в абсолютно різних сегментах. Можливо, ми почнемо з комерційних партнерств, можливо, почнемо прямо з кимось joint venture, і, однозначно, освіта нам цікава", – сказала директорка.

Теги: #київстар #інвестиції #дохід

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