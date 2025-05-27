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19:54 27.05.2025

В Україні розпочав роботу Проєктний офіс Талліннського механізму для підвищення кіберстійкості

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В Україні розпочав роботу Проєктний офіс Талліннського механізму для підвищення кіберстійкості
Фото: https://www.facebook.com/

У Києві в межах міжнародної ініціативи Талліннський механізм розпочав роботу Проєктний офіс – Tallinn Mechanism Project Office, TMPO, який працюватиме на перетині управління проєктами, кібербезпеки та кібердипломатії, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Сьогодні проти України ведеться найтехнологічніша війна в історії. Окрім фізичних руйнувань, спричинених ракетними ударами, країна щодня стикається з хвилями кібератак, спрямованих на критичну інфраструктуру. У таких умовах підтримка міжнародних партнерів – урядів і приватного сектору – є ключовою для цифрової стійкості країни. Усвідомлюючи, що ефективність такої підтримки можлива лише за умов злагодженої координації, МЗС Естонії ініціювало створення Талліннського механізму. Він став платформою, що об’єднала зусилля низки країн-партнерів для спільної боротьби з кіберзагрозами та захисту цифрової інфраструктури України. Відкриття проєктного офісу в Києві покликане посилити координацію між партнерами й забезпечити стабільну, довгострокову підтримку цифрової безпеки України", – зазначила заступник міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Талліннський механізм започатковано у 2023 році як міжнародну відповідь на загрози в кіберпросторі, які зростають, та агресію Росії. Він покликаний посилити захист України від кібератак, зробивши міжнародну підтримку максимально ефективною та скоординованою між країнами-партнерами.

До ТМ входять 11 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція. Європейський Союз і НАТО мають статус офіційних спостерігачів. На даний момент головуючими країнами в рамках ініціативи є Франція та Естонія.

"Формат Талліннського механізму унікальний – він дозволяє донорам об’єднувати ресурси, не дублювати зусилля та підтримувати Україну там, де це дійсно потрібно. Для Естонії ця ініціатива – не просто про кібердопомогу, а про побудову міцної цифрової коаліції навколо України", – наголосив посол з особливих доручень з питань кібердипломатії, Департамент цифрової та кібердипломатії Естонії Танель Сепп.

Серед ключових напрямів роботи TMPO – підтримка функціонування Каталогу. Це онлайн-платформа, що спрощує взаємодію між донорами й українськими інституціями. За допомогою Каталогу реципієнти подають проєкти із кібербезпеки, а міжнародні донори обирають найбільш релевантні для них ініціативи та підтримують їх.

TMPO також сприятиме залученню приватного сектору (українських та міжнародних кіберкомпаній) до реалізації проєктів у межах Талліннського механізму. Таким чином, приватний бізнес зможе стати частиною екосистеми ТМ та долучатися до реалізації конкретних ініціатив: від виявлення кіберзагроз та реагування на інциденти до підвищення кваліфікаційного рівня українських фахівців із кібербезпеки.

 

Теги: #запуск #проєкт #кібербезпека

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