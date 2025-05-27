Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Фото: СDTO Campus

Команда національного освітнього проєкту CDTO Campus розглядає можливість відкриття офісів за межами України, повідомила СЕО CDTO Campus Галина Пустова.

"Ми прагнемо, щоб CDTO Campus став провідною навчальною установою для цифрових лідерів у світі. Уже сьогодні ми бачимо інтерес до нашого підходу з боку інших країн", - розповіла Пустова в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, вихід на міжнародний рівень можливий у форматі партнерства, спільних програм або відкриття офісів CDTO Campus.

Втім, вона відзначила, що поки що рано говорити, коли це може статися. "Ми плануємо визначити ключові напрямки міжнародного розвитку на початку наступного року — з фокусом на ті країни, де є запит на системні підходи до цифрового лідерства. Наш досвід має практичну цінність і потенціал до масштабування. Тож ми бачимо CDTO Campus як платформу, яка може бути корисною в глобальному контексті", - сказала вона.

СЕО проєкту зазначила й те, що географія запитів щодо освітньої програми досить широка, зокрема японським колегам цікава така модель.

"Такий інтерес підтверджує, що CDTO Campus є конкурентоспроможною освітньою платформою на міжнародному рівні", - відзначила Пустова.