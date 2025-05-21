"Дія.Освіта" запускає розділ "Байти навичок"  у форматі відеоуроків

Платформа "Дія.Освіта" запускає новий розділ "Байти навичок" у вигляді коротких відеоуроків для щоденного розвитку на якій вже доступно близько 200 освітніх байт-відео, повідомляється на сайті CDTO Campus.

"Саме тому запускаємо навчання на Дія.Освіта в зручному форматі байтів. Тепер на платформі доступні близько 200 байт-відео на найактуальніші теми — від штучного інтелекту та онлайн-безпеки до підприємництва й програмування. Кожне відео в розділі — це один практичний інсайт або ключовий аспект навички, який можна одразу застосувати", — повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У релізі зазначено, що вже доступний контент із ключовими ідеями національного освітнього GovTech-проєкту CDTO Campus, який готує цифрових лідерів у державному секторі.

У майбутньому платформа має бути інтегрована з паспортом цифрових навичок користувача платформи, що зможе автоматично рекомендувати байти на основі персональної освітньої траєкторії, відстежувати прогрес розвитку конкретних компетентностей та формування індивідуальних наборів байтів під персональні потреби.