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16:17 21.05.2025

Сервіс мультишерингу документів з'явиться у "Дія" з 1 червня

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Сервіс мультишерингу документів з'явиться у "Дія" з 1 червня

Сервіс мультишерингу документів в "Дія" працюватиме з 1 червня, повідомила пресслужба Міністерства цифрової інформації (Мінцифра).

"З 1 червня працюватиме новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів у "Дія". Усі цифрові копії необхідних документів надходять одразу, без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному — усе передається через "Дія" у кілька кліків. Це швидко, зручно й без ризику помилок чи підробок", - йдеться у повідомленні пресслужби у середу.

Мультишеринг працює навіть тоді, коли у клієнта немає всіх документів — надійдуть доступні, а система покаже, чого бракує, вказано у повідомленні.

Під'єднати сервіс можна налаштувавши або оновивши інтеграцію з "Дія".

Послуга платна для бізнесу, але безоплатна для фізичних осіб, які надсилають документи.

Теги: #мінцифри #дія

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