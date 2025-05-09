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13:02 09.05.2025

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

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Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури
Фото: Pixabay

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації Україниі Міністерство юстиції та безпеки Королівства Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури, повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

"Уряд вашої країни та її народ підтримують Україну в її боротьбі від самого початку. Зокрема в оборонному питанні. Ми дуже дякуємо за цю підтримку. Підписання меморандуму ще більше поглиблює та посилює нашу співпрацю, але вже за новими напрямами. Це – старт співпраці між нашими органами у питаннях кіберзахисту, кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури", – прокоментував голова Держспецзв’язку Олександр Потій, вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

В свою чергу, національний координатор з питань протидії тероризму та безпеки Міністерства юстиції та безпеки Королівства Нідерланди Пітер Яап Альберсберг також наголосив на важливості співпраці.

"Ми готові ділитися з Україною своїм досвідом, а також вивчати її досвід. Разом ми сильніші", - заявив він.

Відзначається, що Меморандум про взаєморозуміння підписано в межах виконання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, укладеної у березні 2024 року.

Теги: #захист #звязок #нідерланди

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