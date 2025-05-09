Інтерфакс-Україна
Телеком
12:23 09.05.2025

"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці

2 хв читати

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" з безпекових міркувань закрила останнє з чотирьох відділень мережі, яке працювало у Костянтинівці на Донеччині.

"Сьогодні, 9 травня, вимушено закриваємо наше відділення №2 - останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області", - повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

Загалом у райцентрі було чотири відділення "Нової пошти". На початку року у лютому, коли у місті з міркувань безпеки запровадили спеціальний пропускний режим, два відділення було евакуйовано в інші населені пункти Донеччини, ще два, відділення №2 і №7, певний час залишалися у місті, сказано в повідомленні "Нової пошти".

Згідно з повідомленням, відділення №2 працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами) місцеві жителі, які лишаються в місті, могли зарядити в ньому мобільні телефони, скористатись інтернет від Starlink, а також погрітися і приготувати їжу, зняти готівку.

"Це було можливим завдяки двом нашим відважним колегам — керівниці другого відділення Катерині (32 роки) і операторці Діані (18 роки). Попри масовані російські обстріли керованими авіаційними бомбами (КАБами), артилерією та FPV-дронам, Діана і Катерина залишалися, адже хотіли допомогти своїм", - повідомили в "Новій пошті".

Фахівці з відділення №7 очікували у Костянтинівці на можливе відновлення роботи, але, на жаль, безпекова обстановка не дозволила цьому статися, уточнили в "Новій пошті".

Команда компанії подякувала колегам за самовіддану роботу та позицію, пообіцявши повернутись до своїх клієнтів у м. Костянтинівка, щойно це стане можливим.

 

Теги: #костянтинівка #закриття #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 08.05.2025
Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

12:03 06.05.2025
"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

15:28 03.05.2025
У Львові 4 травня частково змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон

У Львові 4 травня частково змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон

18:15 01.05.2025
"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

11:47 01.05.2025
"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

15:02 30.04.2025
Megogo Books і "Нова пошта" запустили доставку книжок до 15 країн Європи

Megogo Books і "Нова пошта" запустили доставку книжок до 15 країн Європи

14:34 27.04.2025
Троє цивільних загинуло, четверо зазнали поранень у Костянтинівці через бомбардування

Троє цивільних загинуло, четверо зазнали поранень у Костянтинівці через бомбардування

18:26 20.04.2025
Тіла двох загиблих у Костянтинівці рятувальники вилучили з-під завалів більше ніж через пів доби через ворожі обстріли

Тіла двох загиблих у Костянтинівці рятувальники вилучили з-під завалів більше ніж через пів доби через ворожі обстріли

09:06 17.04.2025
Держдеп США закриває Центр з боротьби з іноземним інформаційним втручанням

Держдеп США закриває Центр з боротьби з іноземним інформаційним втручанням

15:28 16.04.2025
Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури

Зміна місця проживання знову працює на порталі "Дія"

"Київстар" збільшив частку в Helsi до 97,99%

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у дочки "Укртелеком"

OpenAI купує АІ-стартап Exafunction за $3 млрд - ЗМІ

"Укрпошта" перенесла запуск нового мобільного додатку на II кв.-2025

Укрпошта презентувала поштову марку до Дня матері

Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

Кількість активних абонентів VoLTE від "Київстар" досягла 6,5 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА