"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" з безпекових міркувань закрила останнє з чотирьох відділень мережі, яке працювало у Костянтинівці на Донеччині.

"Сьогодні, 9 травня, вимушено закриваємо наше відділення №2 - останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області", - повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

Загалом у райцентрі було чотири відділення "Нової пошти". На початку року у лютому, коли у місті з міркувань безпеки запровадили спеціальний пропускний режим, два відділення було евакуйовано в інші населені пункти Донеччини, ще два, відділення №2 і №7, певний час залишалися у місті, сказано в повідомленні "Нової пошти".

Згідно з повідомленням, відділення №2 працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами) місцеві жителі, які лишаються в місті, могли зарядити в ньому мобільні телефони, скористатись інтернет від Starlink, а також погрітися і приготувати їжу, зняти готівку.

"Це було можливим завдяки двом нашим відважним колегам — керівниці другого відділення Катерині (32 роки) і операторці Діані (18 роки). Попри масовані російські обстріли керованими авіаційними бомбами (КАБами), артилерією та FPV-дронам, Діана і Катерина залишалися, адже хотіли допомогти своїм", - повідомили в "Новій пошті".

Фахівці з відділення №7 очікували у Костянтинівці на можливе відновлення роботи, але, на жаль, безпекова обстановка не дозволила цьому статися, уточнили в "Новій пошті".

Команда компанії подякувала колегам за самовіддану роботу та позицію, пообіцявши повернутись до своїх клієнтів у м. Костянтинівка, щойно це стане можливим.