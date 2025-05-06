Інтерфакс-Україна
Телеком
17:14 06.05.2025

Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

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Телеком-провайдер Vega за 2024 рік збільшив дохід на 28%

Телеком-провайдер Vega, що входить в групу ПрАТ  "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна") у 2024 році збільшила дохід на 28% порівняно з показником 2023 року - до 626,5 млн грн, повідомила пресслужба компанії.

Більше половини суми отриманих компанією доходів приходилось на послуги клієнтам B2B та B2C за сучасними оптоволоконними технологіями - 345 млн грн проти 261 млн грн роком раніше, йдеться у повідомленні пресслужби Vega у вівторок.

Основними джерелами грошових надходжень залишаються послуги широкосмугового доступу до мережі інтернет за оптичними технологіями, IP-телефонія для клієнтів бізнес-сегменту й дохід від продажів електронних комунікаційних послуг іншим операторам/провайдерам, повідомила пресслужба.

Показник OIBDA Vega у 2024 році зріс вдвічі порівняно із 2023 роком - до 21,1 млн грн. Капітальні інвестиції компанії зросли на 80% - до 506 млн грн. Доступом до інтернету за технологією GPON (Gigabit Passive Optic Network) було забезпечено 90% клієнтів. Компанія інвестувала у будівництво нових енергоефективних мереж, реконструкцію існуючих, забезпечення технічних майданчиків альтернативними джерелами живлення.

Компанія не лише будує нові зони інтернет-доступу, а й активно модернізує мережу, переводячи абонентів з технологій FTTx на сучасну GPON, зазначено у тексті пресрелізу.

"У 2024-му ми суттєво посилили нашу енергостійкість — встановили майже 2 тис. літій-ферум-фосфатних акумуляторів і понад 300 нових систем альтернативного живлення. Завдяки цьому клієнти домашнього інтернету Vodafone Gigabit Net можуть залишатися з інтернетом понад 72 години навіть під час відключень від центрального електропостачання", - цитує пресслужба Vega гендиректора компанії Сергія Скрипнікова.

За його словами, у 2025 році Vega продовжить розширювати покриття GPON і буде використовувати цю технологію для підключення базових станцій мобільної мережі Vodafone.

"Це крок до об’єднаної цифрової інфраструктури, яка забезпечить готовність до впровадження 5G і майбутніх технологій", - підкреслив Скрипніков.

У 2024 році Vega розширила географію присутності ще у семи містах: Полтаві, Чернігові, Рівному, Луцьку, Тернополі, Житомирі, Івано-Франківську. Збудувала мережу GPON у 4 227 багатоквартирних будинках (470 016 домогосподарств). Її клієнтська база зросла на 64%. Наразі Vega присутня у 22 областях України.

Компанія продовжує забезпечувати Wi-Fi доступом понад 100 укриттів та бомбосховищ, підтримує зв’язком військові підрозділи й державні установи. Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Vega надала допомоги країні близько 4 млн грн.

У 2024 році Vega сплатила на 9% більше податків ніж в 2023 році – 134,9 млн грн.

Раніше повідомлялось, що Vega у 2023 році збільшила дохід на 15% у порівнянні з показником 2022 року до 491,2 млн грн.

"ВФ Україна" окрім Vega і володіють інтернет-провайдером "Фрінет", якого придбали в серпні 2023 року.

Теги: #vega #дохід

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