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18:15 01.05.2025

"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

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"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" у 2024 році збільшила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, чистий прибуток зменшила на 36,9%, до 2,5 млрд грн, свідчать підтверджені аудиторською компанією ТОВ "Бейкер Тiллi Україна" її фінансові результати, опубліковані у системі розкриття інформації SMIDA.

"Попри виклики воєнного часу та обстрiли вiддiлень і термiналiв компанiя "Нова Пошта" у 2024 роцi працювала в звичному режимi. Кількiсть вiдправлень за 2024 рiк перевищила 480 млн посилок та вантажiв, або +16% до попереднього року. Рiвень NPS (Iндекс споживчої лояльностi) за 2024 рiк по компанiї становив 80,8%", - йдеться у тексті звіту.

Зазначається, що завдяки стратегiї збiльшення точок доступностi для клiєнта кiлькiсть вiддiлень, пунктiв видачi та поштоматiв на кiнець грудня 2024 року в Україні складала понад 37 тис. шт.

Станом на 31 грудня 2024 року спiввiдношення власних та агентських вiддiлень становило відповідно 1 891 та 11 317 проти 1 847 та 9 614 станом на 31 грудня 2023 року.

Середня кiлькiсть штатних працiвникiв компанiї з урахуванням сумiсникiв та осiб, якi знаходяться у декретнiй вiдпустцi, на кінець 2024 року становила 27 509 осiб проти 26 327 осiб на кінець 2023-го.

За перiод 2024 року, незважаючи на вiйськову агресiю, "Нова Пошта" поновила iнвестицiї в iнновацiї, запуск та тестування нових технологiй та послуг – вони становили 7,3 млрд грн, зазначається у звіті.

Згідно з інформацією на SMIDA, консолідований дохід групи компаній, до якої входять материнська компанія ТОВ "Нова пошта" і її дочірні підприємства, зокрема "НоваПей", NovaPay PL, "НП Діджитал", NOVA Digital Sp. z o.o. (Польща ), "Нова-Енерджi", "Новобокс", "Нова Плейс", "Нова Пост Європа", дочірні підприємства в Литві, Молдові, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Естонії, Латвії, Чехії, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Польщі, Бельгії, Іспанії, Нідерландах, в 2024 році зріс на 24%, до 54,2 млрд грн. Консолідований прибуток скоротився на 10,8%, до 3,81 млрд грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Теги: #дохід #нова_пошта

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