"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" у січні-березні 2025 року збільшила чистий дохід на 21,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року - до 11,85 млрд грн.

Як повідомила компанія у системі розкриття інформації SMIDA, її чистий прибуток за перший квартал 2025 року скоротився в 1,7 раза - до 290,29 млн грн.

Довгострокові кредити банків зросла у порівнянні з першим кварталом 2024 року на 26,98 млн грн - до 5,074 млрд грн. Загальна сума непогашених кредитів перед банками станом на 31 березня складала 6,635 млрд грн.

Обсяг зобов'язань за цінними паперами на звітну дату - 1,99 млрд грн, в тому числі за облігаціями серії "E" випущеними 26 квітня 2024 року – 995,82 млн грн, серії "F" (також від 26 квітня 2024 року) – 998,45 млн грн.

Компанія доставила в січні березні 106,6 млн посилок на 11,85 млрд грн.