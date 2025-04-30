Інтерфакс-Україна
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13:42 30.04.2025

В Польщі відбили масштабну кібератаку на систему Державного реєстру

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В Польщі відбили масштабну кібератаку на систему Державного реєстру

В Польщі сталася масштабна кібератака на урядову систему Державного реєстру, повідомляє радіо RMF FM у середу.

За повідомленнями мовника, DDoS-атаку (розподілена відмова в обслуговуванні) було успішно відбито, але майже годину не можна було ефективно сплачувати податки, користуватися додатком mCitizen та реєструвати авто в системі CEPIK (Центральний реєстр транспортних засобів і водіїв).

Зазначається, що невідомі хакери навмисно завдали удару саме 30 квітня, адже це останній день подачі декларацій про доходи фізичних осіб та заявок на інші сервіси.

Атаку розслідує кіберполіція та Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Теги: #польща #кібератака

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