"Укрпошта" в 2024р збільшила чистий дохід на 12,1%, скоротивши збиток в 1,9 раз

АТ "Укрпошта" збільшило дохід в 2024 році на 12,1% у порівнянні з 2023 роком до 12,9 млрд і скоротила збиток в 1,9 раз до 413,2 млн грн, повідомила пресслужба компанії з посиланням на фінансову звітність компанії підтверджену незалежним міжнародним аудитором.

"Незважаючи на складні умови воєнного часу, національний поштовий оператор продовжує нарощувати дохід і демонструє позитивні фінансові результати у 2024 році. Згідно з фінансовою звітністю компанії, підтвердженою незалежним міжнародним аудитором, у 2024 році Укрпошта отримала 12,9 млрд грн доходу — це на 1,3 млрд грн, або 12,1%, більше за показники 2023 року", - ідеться в повідомленні пресслужби "Укрпошти" в понеділок.

Зростання фінансових показників компанії на рівні 12% фіксується вже другий рік поспіль: у 2023-му дохід компанії порівняно з 2022-м також зріс на 12% і становив 11,6 млрд грн, підкреслили в пресслужбі "Укрпошти".

У 2024 році "Укрпошта" вперше з початку повномасштабного вторгнення отримав позитивну EBITDA (прибуток до сплати податків, відсотків і амортизації). Показник досяг 659,3 млн грн. У 2023 році "Укрпошта" мала відмінну EBITDA (-22,9 млн грн), а в 2022 році (-462,8 млн грн), ідеться в повідомленні.

"Попри стабільну динаміку зростання доходу, "Укрпошта" поки що має чистий збиток. Проте й він скоротився майже вдвічі — на 383,2 млн грн порівняно з показниками 2023 року — і наразі становить 413,2 млн грн. Головними факторами, що сформували збиток, стали валютні коливання (246,9 млн грн) та витрати на утримання майна, продаж якого був законодавчо заблокований (43,2 млн грн)", - повідомила пресслужба "Укрпошти".

Капітальні інвестиції в 2024 році склали 695,7 млн грн.

Зазначається, що ключовими драйверами зростання компанії у 2024 році був дохід від міжнародного поштового обміну - +45%; приймання платежів - +28,3%; прискорена міжнародна доставка EMS - +26,6%; міжнародні відправлення (дрібні пакети) — +25,5%; посилки — +10,8%.

"На папері "Укрпошта" все ще збиткова, але вже зараз міжнародний аудит підтверджує, що наша EBITDA — позитивна. Тобто компанія фактично операційно вже "в плюсі", а збитки, які ми фіксуємо, — це обслуговування кредитних зобов’язань у валюті, які зростають пропорційно до знецінення національної валюти, та недоотримані доходи від запланованого продажу майна. Частина збитків – це постійні руйнування нашої інфраструктури (відділення, автівки), враховуючи, що "Укрпошта" працює вздовж всієї лінії фронту, де немає інших компаній", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський слова якого цитує прес-служба.

Смілянський запевнив, що "Укрпошта" продовжить реформи й інвестиції у нові потужності.

В "Укрпошті" акцентували, що наразі компанія не має жодної заборгованості з платежів до бюджетів та державних цільових фондів. Загалом за 2024 рік товариством сплачено 3.1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 124,0 млн грн більше, ніж за 2023 рік.

Раніше повідомлялось, що АТ "Укрпошта" в четвертому кварталі 2024 року збільшило чистий дохід на 11,5% у порівнянні з торішнім показником до 3,59 млрд грн, отримавши вперше з початку повномасштабного вторгнення чистий прибуток 97,7 млн грн.