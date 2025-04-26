Збій в "Дія" стався через технічні оновлення центру обробки даних

Збій в роботі "Дія" стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, повідомляється на сторінці застосунку в фейсбук.

"Відновлюємо роботу "Дії". Через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних, стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків", - ідеться в повідомленні "Дія" в фейсбук в суботу.

Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів, сказано в ньому.

Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою, пообіцяли в "Дія".