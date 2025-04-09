Інтерфакс-Україна

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18:44 09.04.2025

Amazon скасувала замовлення на товари з Китаю після оголошення Трампом мит

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Amazon скасувала замовлення на товари з Китаю після оголошення Трампом мит

Amazon.com Inc. скасувала замовлення на безліч товарів, зроблених у Китаї та інших азійських країнах, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

За їхніми словами, замовлення на шезлонги, скутери, кондиціонери та іншу продукцію від кількох постачальників Amazon анулювали після оголошеного президентом США Дональдом Трампом 2 квітня рішення про введення мита на імпорт із понад 180 країн і територій, включно з Китаєм, В'єтнамом і Таїландом.

Термін скасування замовлень дає змогу припустити, що дії Amazon пов'язані саме з введенням нових мит, зазначає агентство.

У звіті за 2024 рік, опублікованому компанією в лютому, вона зазначала, що торговельні суперечки є для неї фактором ризику.

"На китайських постачальників припадає значна частина одержуваних нами компонентів і готових товарів", - йшлося у звіті Amazon.

Теги: #мита #китай #amazon

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