Інтерфакс-Україна

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12:27 08.04.2025

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Мілані

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"Нова пошта" відкрила друге відділення в Мілані

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" відкрила вже друге стаціонарне відділення в Мілані й водночас третє в Італії, повідомила пресслужба компанії.

"Нова пошта" відкрила нове відділення в Мілані - це друге відділення компанії в місті", - йдеться в повідомленні пресслужби "Нової пошти" у вівторок.

У відділенні за адресою via Rodolfo Farneti, 3, можна швидко отримати та відправити документи й посилки до 30 кг. Відділення працює без вихідних.

"Нова пошта" працює на ринку Італії вже понад рік, нагадали в компанії.

"Зараз у нас три власні відділення: два в Мілані і одне в Римі, але ми не плануємо зупинятися. Цього року ми будемо розвивати адресну доставку та збільшувати кількість точок сервісу в ключових містах, зокрема у Венеції, Барі, Варезе, Неаполі, Римі та інших. Наша мета – зробити міжнародну доставку ще зручнішою для кожного клієнта", - наведено в повідомленні слова СЕО Nova Post в Італії Сергія Карпутєва.

Зазначається, що також "Нова пошта" забезпечує доставку у 2400 поштоматів та 2500 пунктів видачі по всій Італії завдяки співпраці з партнерами GLS та BRT.

"Нова пошта" доставляє на будь-яку адресу в Мілан, по Італії, а також до 17-ти країн Європи. Вартість доставки залежить від ваги та місця призначення. Термін доставки з України до Італії — від 5 днів, ідеться в повідомленні.

Раніше CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець повідомив, що "Нова пошта" планує вихід на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії, до кінця 2025 року за межами України відкриє ще 135 відділень.

Теги: #мілан #відділення #нова_пошта

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