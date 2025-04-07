Інтерфакс-Україна

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11:46 07.04.2025

Товари українських підприємців на суму до $800 не обкладатимуться митом в США - "Укрпошта"

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Товари українських підприємців на суму до $800 не обкладатимуться митом в США - "Укрпошта"

США не обкладатимуть 10% мита товари українських підприємців вартістю до $800, на товари з більшою вартістю мито нараховуватиметься, повідомила АТ "Укрпошта" в п'ятницю з посиланням на роз'яснення пошти США (USPS)

"Укрпошта" отримала такі коментарі від представників Пошти США (USPS):

На весь імпорт до США буде мінімум 10% митних зборів. Проте безмитний ліміт $800 (de minimis) залишиться, доки міністр торгівлі не визначить, що було запроваджено функціональну систему для фіксації та збору мита на ці товари. Тож митні збори на товари вартістю менш як $800 сплачувати не доведеться", - ідеться в повідомленні "Укрпошти" в фейсбук в суботу.

В "Укрпошті" повідомили, що за рішенням міністра торгівлі безмитний ліміт може обнулитися, проте не повідомили, коли саме це станеться.

На питання, чи планують США запровадити аналог європейської системи IOSS (стягнення мита в момент купівлі на маркетплейсах), "Укрпошта" отримала відповідь, що USPS вивчає всі варіанти пом’якшення впливу тарифів і наразі конкретних відповідей ще немає.

Як повідомлялось, 10% базові тарифи США на більшість імпорту набули чинності. Президент США Дональд Трамп ввів у дію 10% базові тарифи на більшість імпорту, що продовжує реалізацію його стратегії заохочення внутрішніх інвестицій та сприяння компаніям, які прагнуть уникнути податків на імпорт. Незважаючи на те, що базове мито вже вступило в силу, для деяких країн вищі мита, які замінюють, а не додаються до базової ставки, набудуть чинності 9 квітня.

Нові тарифи підвищили американські мита до найвищого рівня за більше ніж століття, що завдало серйозного удару по світовій торговельній системі, яка сформувалася після Другої світової війни, і яку Трамп довгий час називав несправедливою.

Теги: #мита #товари #сша #укрпошта

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