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18:07 04.04.2025

"Нова пошта" до кінця 2025 року відкриє ще 135 відділень в Європі – планує вихід на ринки нових країн - CEO Nova Post Europe

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"Нова пошта" до кінця 2025 року відкриє ще 135 відділень в Європі – планує вихід на ринки нових країн - CEO Nova Post Europe

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" планує вихід на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії, до кінця 2025 року за межами України відкриє ще 135 відділень, розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

"У цьому році ми вивчаємо можливості виходу на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії. Це країни, де ми бачимо потенціал, але поки що перебуваємо на етапі аналізу ринку та варіантів співпраці", - сказав Лисовець в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, формат роботи в нових країнах наразі ще не узгоджено.

"При виході на ринки ми використовуємо різні формати. У кожному випадку ми аналізуємо, який формат буде ефективнішим для конкретного ринку. Так, минулого року ми вдались до експерименту і вийшли на ринок двох країн лише адресною доставкою - Австрія і Нідерланди. Насправді, це було дуже корисно, так ми побачили регіони, де зосереджені наші клієнти і зафіксували де відбувається максимальна активність. Нещодавно, наприклад, ми вже відкрили відділення в Утрехті, Нідерланди", - зазначив Лисовець.

У Нідерландах нові відділення відкриються в Гаазі, Роттердамі і Амстердамі вказав CEO Nova Post Europe.

Він нагадав, що нещодавно було відкрите третє відділення в Манчестері (на додачу до двох відділень Нової пошти в Лондоні - ІФ-У).

"В 2025 році плануємо відкрити відділення в Единбурзі. Таким чином ми з півдня на північ охопимо основні логістичні вузли. Відкриваємо відділення і паралельно розвиваємо власну адресну доставку. Ми також плануємо розширювати мережу відділень в Лондоні і передмістях протягом року. Бачимо в цьому місті великий потенціал, адже Лондон – це як майже вся Чехія за кількістю населення. На додачу, там проживає багато українців", - розповів CEO Nova Post Europe.

Лисовець уточнив, що загалом "Нова пошта" вже відкрила в Європі 128 відділень та понад 87 тис. точок сервісу в 16 європейських країнах. До кінця 2025 року хоче відкрити ще 135 відділень.

Теги: #відділення #європа #нова_пошта

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