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12:56 04.04.2025

"Нова пошта" відкрила відділення у Мадриді

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"Нова пошта" відкрила відділення у Мадриді

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" відкрила відділення у Мадриді – сьомому місті де компанія присутня з стаціонарними відділеннями в Іспанії, повідомила пресслужба компанії.

Згідно повідомленню компанії в п'ятницю, "Нова пошта" планує розширення мережі на півдні Іспанії – нові відділення відкриються в Бенідормі, Марбельї, Валенсії

"Нова пошта" відкрила відділення у столиці Іспанії, у Мадриді. Нова точка сервісу працює у Мадриді за адресою: C. del Cañaveral, 95, Bajos 1, 28029. Тут можна швидко відправити та отримати документи та посилки вагою до 30 кг і розмірами до 120×70×70 см", - ідеться в повідомленні пресслужби компанії.

За словами СЕО Nova Post в Іспанії Сергія Карпутєва наступний крок розширення власної мережі на південь Іспанії.

"Ми плануємо відкриття відділень в Бенідормі, Марбельї та ще одного в Валенсії", – сказав Карпутєв.

Він зазначив, що послугами "Нової пошти" в Іспанії користуються понад 18,5 тисяч клієнтів, серед них понад 350 бізнесів.

Мадрид став сьомим містом в Іспанії, в якому "Нова пошта" присутня з стаціонарними відділеннями. З 2024 року компанія відкрила відділення у Барселоні, Валенсії, Аліканте, Торрев'єсі та Малазі.

"Нова пошта" доставляє відправлення на будь-яку адресу по Мадриду, по Іспанії, а також до 17-ти країн Європи. Нещодавно "Нова пошта" запустила доставку до Португалії. Термін доставки з України до Іспанії — від 5 днів.

 

Теги: #мадрид #відділення #нова_пошта

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