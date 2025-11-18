10:51 18.11.2025
Зеленський почав зустріч з представниками уряду у Мадриді
Президент України Володимир Зеленський почав зустріч з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменгол і головою Сенату Іспанаії Педро Ролланом у Мадриді.
Про це стало відомо з трансляцій, які вели місцеві ЗМІ.
Згідно з розкладом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса о 16.30 за місцевим часом (17.30 за Києвом) він разом із Зеленським відвідає
музей Національного художнього центру імені королеви Софії у Мадриді.
О 17.30 за місцевим часом (18.30) Санчес прийме президента України у комплексі палацу Монклоа.