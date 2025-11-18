Зеленський почав зустріч з представниками уряду у Мадриді

Президент України Володимир Зеленський почав зустріч з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменгол і головою Сенату Іспанаії Педро Ролланом у Мадриді.

Про це стало відомо з трансляцій, які вели місцеві ЗМІ.

Згідно з розкладом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса о 16.30 за місцевим часом (17.30 за Києвом) він разом із Зеленським відвідає

музей Національного художнього центру імені королеви Софії у Мадриді.

О 17.30 за місцевим часом (18.30) Санчес прийме президента України у комплексі палацу Монклоа.