Україна отримала від Польщі ще 5 тис. терміналів Starlink

Україна отримала від Польщі чергову партію 5 тис. терміналів Starlink, повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ще 5 тисяч терміналів Starlink отримали від Польщі. Термінали забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де він найбільше потрібен - лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури", - написав він у фейсбуці в четвер.

Завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна вже отримала понад 50+ тисяч терміналів Starlink, з них найбільше 29,5 тис. - від Польщі, зазначається в повідомленні.

Федоров висловив вдячність віцепремʼєр-міністру міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за внесок в українську стійкість.

Раніше польські ЗМІ із посиланням на Міністерство цифрових технологій Польщі повідомили, що вартість передплати України на супутниковий інтернет Starlink, оплачуваної з польського бюджету у 2025 році перевищить $20 млн, повідомляють У 2022-2024 рр. на Starlinks для України було витрачено майже 323 млн злотих (приблизно $84 млн) як на термінали, так і на їхню передплату, яку необхідно оплачувати щомісяця.

Усі витрати здійснювалися за рахунок коштів Фонду допомоги, створеного на підставі закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Відповідно до закону підтримка забезпечення зв'язку через термінали Starlink надається до 30 вересня 2025 року. Зазначений термін раніше вже був змінений законодавчо у зв'язку з тривалими військовими діями в Україні.