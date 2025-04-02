"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар" закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн, повідомила пресслужба компанії в середу.

Зазначається, що решта 3% корпоративних прав Uklon залишаться у власності одного зі співзасновників компанії Віталія Дятленка.

За умовами угоди "Київстар" здійснив платіж у гривні - податки з отриманих коштів у розмірі 23% (включно з військовим збором) будуть сплачені до держбюджету. Частину отриманих коштів у розмірі 12% буде виплачено членам команди Uklon, які були учасниками мотиваційної програми компанії, йдеться в повідомленні.

.В компанії нагадали, шо "Київстар" та Uklon після угоди будуть функціонувати як окремі бізнеси. В Uklon продовжить роботу команда під керівництвом нинішнього СЕО Сергія Гришкова.

Водночас корпоративне управління Uklon здійснюватиме наглядова рада під керівництвом СЕО "Київстар" Олександра Комарова. До складу керівного органу входитимуть представники обох компаній, зокрема, Зоя Дроншкевич, директорка з бізнес розвитку "Київстар", Борис Долгушин, CFO Київстар, та співзасновники Uklon Сергій Смусь та Віталій Дятленко.

"Угода з Uklon - це важливий стратегічний крок для "Київстару" на шляху створення сучасного цифрового оператора. Ми робимо ставку на талановиту команду та перспективний бізнес Uklon, які вже довели свою ефективність на ринку. Наша мета як стратегічного інвестора - розвивати існуючі сервіси онлайн-замовлення авто та доставки, впроваджувати нові рішення і послуги та виходити на міжнародні ринки, посилюючи конкурентні переваги обох компаній", - цитує пресслужба СЕО "Київстару" Олександра Комарова.

Співзасновник Uklon Дмитро Дубровський нагадав, що на минулому тижні компанія відзначила 15-річчя з моменту виконання першого замовлення і свого заснування.

"Ми дуже раді, що Uklon продовжить свій розвиток вже з новим потужним стратегічним інвестором — компанією "Київстар". Впевнені, що це взаємно підсилить позиції компаній та допоможе Uklon вийти на новий рівень як в Україні, так і за її межами", - сказав Дубровський слова якого наведено в пресрелізі.

Юридичними радниками угоди виступила юридична фірма Sayenko Kharenko, фінансовими консультантами - аудиторська компанія KPMG Ukraine. Юридична фірма Imagine Lawyers виступила юридичним радником Uklon. Ексклюзивний фінансовий супровід з боку Uklon забезпечила інвестиційна компанія Dragon Capital.

Раніше повідомлялось, що "Київстар" розпочав перемовини щодо придбання онлайн-сервісу таксі Ukłon на початку 2023 року.

19 березня "Київстар" оголосив про підписання угоди щодо купівлі 97% онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн.

Повідомлялося, що для "Київстару" інвестиція в Uklon стала логічним кроком у розбудові інтегрованої цифрової екосистеми, а також важливим етапом неорганічного зростання та масштабування бізнесу на шляху до виконання інвестиційних зобов’язань VEON у розмірі $1 млрд упродовж 2023-2027 років.

СЕО VEON Group Каан Терзіоглу повідомив, що онлайн-сервіс таксі Uklon отримав одні з найкращих фінансових результатів серед сервісів райдхейлінгу в світі – його виручка за останні 4 роки зросла до $60 млн, EBITDA становила 44% від суми. CAGR (compound annual growth rate – середньорічний темп зростання фінансових показників у відсотках - ІФ-У) склав 49% протягом останніх чотирьох років.

Uklon працює в 27 українських містах і на території туристичного комплексу "Буковель" та об’єднує на платформі понад 100 тис. активних водіїв-партнерів, які разом виконують понад 10 млн замовлень щомісяця. З 2023 року компанія розпочала міжнародну експансію, запустивши сервіс замовлення авто онлайн в Узбекистані.

Власниками компанії вказано Дмитра та Вікторію Дубровських – по 38,46%, Віталія Дятленка та Сергія Смуся – по 11,54%.